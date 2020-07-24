Агробізнес у Винниках знищив Волинь у 26 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру Першої ліги Агробізнес зустрічався з Волинню.
Через побиття арбітра Іванова після гри Агробізнес - Минай довічно дискваліфіковано почесного президента волочиського клубу Собуцького звітний матч Агробізнес проводив не вдома - у Винниках.
У першому таймі матчу номінальні господарі забили два голи. У другому таймі Черненко довів рахунок до розгромного.
Чемпіонат України - Перша ліга
26 тур, 24 липня
Агробізнес - Волинь 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Семенюк, 2:0 - 21 Когут М., 3:0 - 83 Черненко