 Агробізнес у Винниках знищив Волинь у 26 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Агробізнес у Винниках знищив Волинь у 26 турі Першої ліги

Сьогодні 19:52 773 0
Чужий стадіон не завадив волочиській команді здобути впевнену перемогу
Агробізнес у Винниках знищив Волинь у 26 турі Першої ліги
#Агробізнес, #Волинь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру Першої ліги Агробізнес зустрічався з Волинню.

Через побиття арбітра Іванова після гри Агробізнес - Минай довічно дискваліфіковано почесного президента волочиського клубу Собуцького звітний матч Агробізнес проводив не вдома - у Винниках.

У першому таймі матчу номінальні господарі забили два голи. У другому таймі Черненко довів рахунок до розгромного.

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Чемпіонат України - Перша ліга
26 тур, 24 липня

Агробізнес - Волинь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Семенюк, 2:0 - 21 Когут М., 3:0 - 83 Черненко

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