Агробізнес у Винниках знищив Волинь у 26 турі Першої ліги

Чужий стадіон не завадив волочиській команді здобути впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру Першої ліги Агробізнес зустрічався з Волинню.

Через побиття арбітра Іванова після гри Агробізнес - Минай довічно дискваліфіковано почесного президента волочиського клубу Собуцького звітний матч Агробізнес проводив не вдома - у Винниках.

У першому таймі матчу номінальні господарі забили два голи. У другому таймі Черненко довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат України - Перша ліга

26 тур, 24 липня

Агробізнес - Волинь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Семенюк, 2:0 - 21 Когут М., 3:0 - 83 Черненко