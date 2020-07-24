 Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу | Футбол | Champion.com.ua
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Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу

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Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу
#Собуцький, #Лучі, #УАФ

Джерело - football.ua.

У голови суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі зарплата набагато більше, ніж 20 тисяч доларів, про які говорять.

Про це заявив президент Агробізнесу Олег Собуцький.

"Лучано Лучі був покликаний навести порядок з суддівством? Я не знаю, що він зробив для поліпшення. Знаю тільки, що його зарплата в багато разів перевищує зарплату всього нашого суддівського корпусу. Судді часом приїжджають без рацій, без форми... Зате запрошують Лучі, у якого зарплата набагато більше, ніж 20 тисяч доларів, про які говорять.

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Додам ще, що ми весь свій футбольний бізнес вели відкрито, зі сплатою всіх податків, без якихось чорних виплат. Крім усього іншого, я є, точніше, після всіх цих подій, був президентом федерації ветеранського футболу. Всі податки, виплати, зарплати були легальними, і, фактично, поїздки збірної теж були за наш рахунок", сказав Собуцький.

Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.

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