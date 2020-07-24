Собуцький: Лучі заходить до віцепрезидента УАФ, а там йому кажуть яких суддів ставити

Джерело - tribuna.com.
Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі призначає суддів на матчі не самостійно.
Про це розповів почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький.
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"Арбітрів на матчі призначає не Лучано Лучі. Італієць заходить до віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка, а там йому кажуть, будь суддів ставити", - сказав Собуцький.
Собуцький не уточнив, мова йде тільки про першу лігу, або ж і про УПЛ.
Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.