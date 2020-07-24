Собуцький: Лучі заходить до віцепрезидента УАФ, а там йому кажуть яких суддів ставити

Олег Собуцький прокоментував призначення суддів на матчі

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі призначає суддів на матчі не самостійно.

Про це розповів почесний президент Агробізнесу Олег Собуцький.

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"Арбітрів на матчі призначає не Лучано Лучі. Італієць заходить до віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка, а там йому кажуть, будь суддів ставити", - сказав Собуцький.

Собуцький не уточнив, мова йде тільки про першу лігу, або ж і про УПЛ.

Нагадаємо, Собуцького довічно відсторонили від футболу.