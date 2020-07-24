Суркіс мислить примітивними категоріями, - журналіст

Джерело - Чемпіон.

Для скандального російського журналіста Васілія Уткіна незрозуміле рішення президента Динамо призначити на посаду головного тренера клубу Мірчу Луческу.

Про це експерт написав у своєму телеграм-каналі.

"Головне, що важливо розуміти в призначенні Луческу в київське Динамо - і тільки цим воно і цікаве - що господарі Динамо мислять якимись примітивними категоріями. Це переслідування вчорашнього дня; воно не може бути успішним.

У тебе команда з гордим ім'ям, перед тобою цілий світ, повний молодих, компетентних, спраглих до роботи тренерів, народжених за останнім словом футбольної науки. Але вони вибирають діда, який двадцять років у них перед очима, причому настільки близько, що очі могли бути взагалі в тарілці, а його все одно видно.

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У буквальному сенсі - що мертве, померти не може. Дідові, зрозуміло, хочеться піти, витерши всім ніс. Це для нього варіант хороший і навіть кращий.

Але для клубу це просто порожнеча. Лихоліття і сірість;, - написав Уткін.

Нагадаємо, що для іношого російського журналіста Олексія Андронова також призначення Луческу є незрозумілим.