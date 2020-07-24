Андронов: Луческу цікавлять тільки доларові купюри

Мірчу Луческу у Динамо не цікавить любов уболівальників, він хоче заробляти.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов.

"Я думаю, що ніяка любов уболівальників Луческу не цікавить. Колись Роман Широков сказав про Курбана Бердиєва, що для нього є тільки одне божество – портрет президента США на доларовій купюрі. Це сюди дуже добре підходить. Луческу хоче працювати, хоче заробляти. Йому все одно, хто йому платить: Ахметов, Суркіс, Зеніт або федерація футболу Туреччини. Любов уболівальників він не завоює навіть, якщо буде успішним зі спортивної точки зору. Максимум, що він може завоювати – повагу.

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Але його, повторюся, це не цікавить. У нього, мабуть, є якісь реваншистські настрої, тому що інакше незрозуміло, навіщо він пішов на такий крок. На це буде цікаво подивитися. Суперкубок України проти Шахтаря приймає зовсім інше прочитання, іншу інтригу, ажіотаж. Я думаю, що Шахтарю є сенс побоюватися. Навряд чи хтось знає "гірників" краще за Луческу, попри те, що в команді працює інший тренер. Принципи побудови гри залишилися ті ж, які впровадив Містер. Думаю, розриву у 23 очки вже не буде, як не буде і чотирьох поразок киян.

Я вважаю, що в ході переговорів обговорювалася не тільки заробітна плата. Керівництво клубу, напевно, почуло від Луческу якісь думки щодо окремих гравців, і те, що збирається з ними робити. Звичайно, Динамо не зможе поводитися на трансферному ринку так, як поводився Шахтар. Очевидно, що не буде "килимових" закупівель в Бразилії, оскільки і час зараз інший, і грошей немає таких, та й сенсу особливого це не має.

Мабуть, варто очікувати, що Динамо почне грати в якийсь поставлений футбол. Тому що, якщо ми подивимося на останній сезон, то ніякої стабільності ми в ньому не виявимо. Так, були якісні матчі, як з Шахтарем в Кубку. Але були і провальні, про які нагадувати не варто. Думаю, Луческу зі своїм досвідом повинен стабілізувати ситуацію в команді. Чекаю з нетерпінням Суперкубку, постараюся приїхати, звичайно. Але, від того, що Мірча тепер очолює Динамо, менше переживати за команду я не буду. Ігор Суркіс зробив ризикований крок, і за цей ризик його варто поважати", - розповів Андронов.