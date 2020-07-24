 Босянок: Луческу в Динамо - це цинічна неповага до всіх справжніх фанів Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Босянок: Луческу в Динамо - це цинічна неповага до всіх справжніх фанів Динамо

Сьогодні 08:25 2835 3
Денис Босянок прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо
Босянок: Луческу в Динамо - це цинічна неповага до всіх справжніх фанів Динамо
#Луческу, #Динамо, #Босянок

Джерело - tribuna.com.

Призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо є відвертою неповагою до уболівальників клубу.

Про це розповів український коментатор Денис Босянок.

"Ви хочете, щоб я матюкався зараз? Я не можу цензурними словами пояснити. Як уболівальник Динамо не можу ставитися серйозно до цього рішення. Для мене це настільки неприйнятний варіант, що я до сих пір не можу його зрозуміти.

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Не розумію абсолютно логіки ні цього рішення, ні людини, яка його прийняла. Це навіть не плювок в обличчя армії уболівальників клубу, а відверта і цинічна неповага до всіх справжніх фанів Динамо.

Це показує, що у людини, крім нездорового, абсолютно гидкого егоїзму, нічого немає в голові.

Мені вчора про це написала одна шанована людина, ще до появи інформації в інтернеті. Я навіть не зміг знайти слова, щоб написати у відповідь.

Цензурних слів просто немає. Мені здається, що це буде кінець для правління клубу. Адже ніхто з справжніх уболівальників Динамо не може підтримати це рішення. Найжахливіше і найбільш катастрофічне рішення в життя двох братів", - сказав Босянок.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

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