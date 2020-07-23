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Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ

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#Динамо, #Луческу, #УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Динамо перебуває за крок від призначення Мірчі Луческу новим головним тренером.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Керівництво київського клубу вже домовився із 74-річним фахівцем щодо умов контракту.

Актуально: Луческу прилетів у Київ

Зустріч Луческу з представниками Динамо відбулася в Пущі-Водиці. Після недовгих роздумів румун погодився на всі умови контракту, який офіційно буде підписаний найближчим часом.

Подробиці угоди наразі невідомі.

Раніше повідомлялося, що Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали.

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