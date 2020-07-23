Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Динамо перебуває за крок від призначення Мірчі Луческу новим головним тренером.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Керівництво київського клубу вже домовився із 74-річним фахівцем щодо умов контракту.
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Зустріч Луческу з представниками Динамо відбулася в Пущі-Водиці. Після недовгих роздумів румун погодився на всі умови контракту, який офіційно буде підписаний найближчим часом.
Подробиці угоди наразі невідомі.
Раніше повідомлялося, що Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали.