Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали – ЗМІ

Джерело - dynamomania.com.
Румунський фахівець Мірча Луческу прибув до Києва і веде переговори з київським Динамо.
Про це повідомляє dynamomania.com.
Однак, говорити про його призначення як про факт, що відбувся, поки не доводиться - сторонам ще належить пройти складний процес узгодження всіх деталей можливої співпраці.
Зокрема, у румуна завжди високі запити по заробітній платі, крім того, є побажання по трансферному бюджету.
Нагадаємо, Луческу вже оглянув базу Динамо у Конча-Заспі.
Раніше повідомлялося, що Луческу визначився із помічником у Динамо.