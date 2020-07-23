Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали – ЗМІ

У Динамо можуть виникнути трудності під час переговорів з Мірчою Луческу

Румунський фахівець Мірча Луческу прибув до Києва і веде переговори з київським Динамо.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Однак, говорити про його призначення як про факт, що відбувся, поки не доводиться - сторонам ще належить пройти складний процес узгодження всіх деталей можливої ​​співпраці.

Зокрема, у румуна завжди високі запити по заробітній платі, крім того, є побажання по трансферному бюджету.

Нагадаємо, Луческу вже оглянув базу Динамо у Конча-Заспі.

Раніше повідомлялося, що Луческу визначився із помічником у Динамо.