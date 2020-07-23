Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону

Вест Гем може прогресувати у новому сезоні АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Девід Моєс.

"Ми виграли в двох останніх матчах і, по суті, заздалегідь все гарантували, але мені було важливо, щоб команда добре зіграла на полі МЮ. Заробили 1 пункт, а могли більше.

Важливо, що ми почали створювати моменти і забивати голи. Після паузи у нас були проблеми, і потрібен був гравець, який би реалізовував шанси. Ним став Майкл Антоніо.

Ми вже чекаємо нового сезону. З тим складом, який є зараз, і з молодими гравцями, думаю, ми будемо прогресувати", - сказав Моєс.