Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону

Джерело - sport.ua.
Вест Гем може прогресувати у новому сезоні АПЛ.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Девід Моєс.
"Ми виграли в двох останніх матчах і, по суті, заздалегідь все гарантували, але мені було важливо, щоб команда добре зіграла на полі МЮ. Заробили 1 пункт, а могли більше.
Важливо, що ми почали створювати моменти і забивати голи. Після паузи у нас були проблеми, і потрібен був гравець, який би реалізовував шанси. Ним став Майкл Антоніо.
Ми вже чекаємо нового сезону. З тим складом, який є зараз, і з молодими гравцями, думаю, ми будемо прогресувати", - сказав Моєс.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вест Гемом Ярмоленка у 37 турі АПЛ.
Раніше, Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем.