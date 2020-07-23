 Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Луческу – новий головний тренер Динамо
Сьогодні 15:14 326
Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ
Сьогодні 13:50 3150 7
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
Сьогодні 12:28 1234
Луческу визначився із помічником у Динамо
Сьогодні 10:25 4538 1
Луческу прилетів у Київ
Сьогодні 09:28 1889 3
Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ
Сьогодні 08:28 980
Динамо почало переговори з Луческу
Вчора 21:39 2655
Блохін: Я б погодився вдруге очолити Динамо
Вчора 20:25 2114 2
Колишній наставник Металурга може очолити Динамо
Вчора 20:09 1618 1
Відома дата бою Дерев'янченко - Чарло
Вчора 19:54 2235
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:26 Футбол Емері очолив Вільяреал 91
15:14 Футбол Луческу – новий головний тренер Динамо 326
14:55 Футбол Комітет етики і чесної гри визнав вину Собуцького у побитті арбітра 450
14:47 Кіберспорт У Києві створять кіберспортивну арену 375
14:30 Футбол Скрипник: Ніхто не повірив, що Динамо програло 1328 1
14:11 Футбол СПАЛ – Рома 1:6. Огляд матчу 751
13:50 Футбол Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ 3150 7
13:38 Футбол Трабзонспор хоче перехопити Луческу 1260
13:25 Футбол У МОЗ назвали умови повернення уболівальників на стадіони 885
13:12 Футбол Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро 1204
12:58 Футбол Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:1. Огляд матчу 1200
12:44 Баскетбол Лень пропустив контрольний матч Сакраменто 1039
12:28 Футбол Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві 1234
12:13 Футбол Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали – ЗМІ 1382
11:59 Футбол Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону 1351
11:47 Футбол Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом 1500
11:28 Футбол Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону 2092
11:10 Футбол Ліверпуль - Челсі 5:3. Огляд матчу 1571
10:56 Футбол Бурбас: Луческу вже оглянув базу у Конча-Заспі 1812
10:42 Футбол Чигринський може зіграти у фіналі Кубка Греції 1615
10:25 Футбол Луческу визначився із помічником у Динамо 4538 1
10:15 Футбол Буряк: Тільки не говоріть мені про Луческу 2745
09:55 Футбол Сампдорія – Дженоа 1:2. Огляд матчу 1560
09:44 Футбол Ліверпуль встановив новий рекорд 1900
09:28 Футбол Луческу прилетів у Київ 1889 3

Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону

Сьогодні 11:59 1351 0
Девід Моєс прокоментував прогрес команди
Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону
#Вест Гем, #Моєс, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Вест Гем може прогресувати у новому сезоні АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Девід Моєс. 

"Ми виграли в двох останніх матчах і, по суті, заздалегідь все гарантували, але мені було важливо, щоб команда добре зіграла на полі МЮ. Заробили 1 пункт, а могли більше.

Важливо, що ми почали створювати моменти і забивати голи. Після паузи у нас були проблеми, і потрібен був гравець, який би реалізовував шанси. Ним став Майкл Антоніо.

Ми вже чекаємо нового сезону. З тим складом, який є зараз, і з молодими гравцями, думаю, ми будемо прогресувати", - сказав Моєс.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вест Гемом Ярмоленка у 37 турі АПЛ.

Раніше, Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем.

Коментарі ()