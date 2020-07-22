Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вест Гемом Ярмоленка у 37 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
22 липня у 37 турі АПЛ Манчестер Юнайтед вдома зустрічався з Вест Гемом.
Українець Андрій Ярмоленко матч розпочинав на лаві запасних гостей - на заміну вийшов на 90+1-ій хвилині.
Наприкінці першого тайму Погба зіграв рукою у власному штрафному майданчику і було призначено пенальті, яке реалізував Антоніо. На початку другого тайму Грінвуд зрівняв рахунок.
Чемпіонат Англії - АПЛ
37 тур, 22 липня
Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Антоніо (пен), 1:1 - 51 Грінвуд
Раніше, Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем.
Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка без проблем переміг Вотфорд в 36 турі АПЛ.