Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вест Гемом Ярмоленка у 37 турі АПЛ

Українець вийшов на заміну наприкінці зустрічі

Джерело - Чемпіон.

22 липня у 37 турі АПЛ Манчестер Юнайтед вдома зустрічався з Вест Гемом.

Українець Андрій Ярмоленко матч розпочинав на лаві запасних гостей - на заміну вийшов на 90+1-ій хвилині.

Наприкінці першого тайму Погба зіграв рукою у власному штрафному майданчику і було призначено пенальті, яке реалізував Антоніо. На початку другого тайму Грінвуд зрівняв рахунок.

Чемпіонат Англії - АПЛ

37 тур, 22 липня

Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Антоніо (пен), 1:1 - 51 Грінвуд

Раніше, Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем.

Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка без проблем переміг Вотфорд в 36 турі АПЛ.