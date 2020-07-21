Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем

У клубі не впевнені в тому, що українця варто утримувати

Останнім часом Челсі робить спроби підписати 21-річного хавбека Вест Гема і збірної Англії Деклана Райса.

Про це повідомляє The Gurdian.

Сині хочуть включити в угоду двох своїх гравців - Росса Барклі і Міші Батшуайі.

Однак Вест Гем не прийматиме ніяких пропозицій по Райсу, поки не визначиться доля ряду інших гравців команди.

Йдеться про Андрія Ярмоленка, Феліпе Андерсона, Мануеля Лансіні і Фабіана Бальбуену. У клубі не впевнені в тому, що цих гравців варто зберігати і можуть продати їх під час трансферного вікна.

У нинішньому сезоні на рахунку Ярмоленко 4 голи і 1 асист в 21 матчі АПЛ.

Раніше, Вест Гем Ярмоленка без проблем переміг Вотфорд в 36 турі АПЛ.