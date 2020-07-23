Чигринський може зіграти у фіналі Кубка Греції

Джерело - football24.ua.
Захисник Дмитро Чигринський все ще має шанс допомогти АЕКу в ключовому матчі сезону.
Про це повідомляє SDNA.
Травма 33-річного українця може виявитися не такою серйозною.
Чигринський мав проблеми з привідним м'язом стегна, через які ризикував пропустити всю кінцівку сезону, а головне – фінал Кубка Греції проти Олімпіакоса. Втім, зараз все ж з'явилася надія, що досвідчений центрбек встигне відновитися і зіграти принаймні один тайм.
Для цього у Дмитра буде кілька додаткових днів, оскільки фінальний поєдинок перенесли з 26 липня на більш пізній термін.
Раніше повідомлялося, що Чигринський пропустить фінал Кубка Греції.
Нагадаємо, Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції.