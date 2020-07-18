Чигринський пропустить фінал Кубка Греції

Дмитро Чигринський отримав травму

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський точно не вийде на поле у поточному сезоні.

Про це повідомляє sdna.

Український гравець зазнав пошкодження привідного м'яза стегна та пропустить завершальні матчі АЕКа в поточному сезоні.

Відзначимо, що АЕКу належить провести два матчі з Олімпіакосом: один в чемпіонаті, інший – у фіналі Кубка Греції.

Чигринський провів 25 матчів у складі АЕКа в поточному сезоні, відзначившись 3 голами.

Раніше повідомлялося, що АЕК запропонує Чигринському 2-річний контракт зі скороченням зарплати.

Нагадаємо, Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції.