 Чигринський пропустить фінал Кубка Греції | Футбол | Champion.com.ua
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Чигринський пропустить фінал Кубка Греції

Сьогодні 20:43 277 0
Дмитро Чигринський отримав травму
Чигринський пропустить фінал Кубка Греції
#Чигринський, #АЕК

Джерело - football24.ua.

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський точно не вийде на поле у поточному сезоні.

Про це повідомляє sdna.

Український гравець зазнав пошкодження привідного м'яза стегна та пропустить завершальні матчі АЕКа в поточному сезоні.

Відзначимо, що АЕКу належить провести два матчі з Олімпіакосом: один в чемпіонаті, інший – у фіналі Кубка Греції.

Чигринський провів 25 матчів у складі АЕКа в поточному сезоні, відзначившись 3 голами.

Раніше повідомлялося, що АЕК запропонує Чигринському 2-річний контракт зі скороченням зарплати.

Нагадаємо, Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції.

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