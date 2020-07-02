Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції

Важлива перемога АЕКа

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі чемпіонату Греції АЕК обіграв ПАОК.

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський вийшов у стартовому складі і став одним із героїв зустрічі.

33-річний захисник відкрив рахунок на 42-й хвилині, ефективно підключившись на стандарт. Фінальний рахунок зафіксував Марко Лівая, реалізувавши пенальті наприкінці матчу.

Перемога дозволила АЕКу випередити ПАОК у боротьбі за друге місце, яке дає право кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Греції

31 тур, 01 липня

ПАОК – АЕК 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Чигринський, 0:2 – 81 Лівая (пен)



Нагадаємо, АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції.