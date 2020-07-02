 Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ
Сьогодні 00:09 1308
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Сьогодні 07:00 212
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Сьогодні 05:29 1529
Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів
Вчора 21:10 700
Рух готовий фінансово допомогти львівським Карпатам
Вчора 20:55 958
Чемпіон світу WBC погодився на бій з українським боксером
Вчора 20:25 3585
Будківський подав скаргу на російський клуб, який не виплатив йому зарплату
Вчора 19:40 814
Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA
Вчора 19:25 3321
Франков: Побачимо, чи захоче Шахтар мочити Динамо
Вчора 17:25 1641 1
Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес
Вчора 13:29 1770
Блоги
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:29 1501
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
Вчора 21:21 3394
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
Вчора 12:17 1035 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
Вчора 10:57 800
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 Valeriy Ruchka
Вчора 09:26 824
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1476
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2684
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1241
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 2398
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
28.06.2020 14:46 1208
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:16 Футбол Пластун порадив Михайліченку перейти у Андерлехт 74
08:56 Футбол Вест Гем - Челсі 3:2. Огляд матчу 114
08:46 Футбол Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції 196
08:27 Футбол Сассуоло обіграло Фіорентину, Мілан врятувався у матчі з СПАЛом. Результати 29 туру Серії А 141
08:12 Футбол Вільярреал обіграв Бетіс, нічия Леванте та Вальядоліда. Результати 33 туру Ла-Ліги 259
07:00 Футбол Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 212
05:29 Блог Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі 1529
00:09 Футбол Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ 1308
1 Липня 2020
23:42 Футбол Реброва визнано тренером року в Угорщині 1364
23:26 Футбол Голова Львівської ОДА закликав бізнес допомогти Карпатам 1338
23:09 Баскетбол Барселона звільнила головного тренера 1638
22:55 Бокс Хейні: Арум не хоче, щоб я боксував з Ломаченком 2296
22:40 Футбол Інтер декласував Брешію, Болонья зіграла внічию з Кальярі у 29 турі Серії А 446
22:25 Футбол Гранада переграла Алавес, Атлетік переміг Валенсію у 33 турі Ла-Ліги 1395
22:11 Футбол Мхітарян найближчим часом розірве контракт з Арсеналом 1588
21:55 Футбол Арсенал знищив Норвіч, Ньюкасл - Борнмут. Результати матчів 32 туру АПЛ 1772
21:40 Футбол Пластун: У Карпатах постійно відбуваються якісь закулісні ігри 1944
21:25 Футбол Гасперіні: Шкода, що Маліновський не допоможе нам в матчі з Наполі 2075
21:21 Блог Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео 3422
21:10 Гандбол Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів 700
20:55 Футбол Рух готовий фінансово допомогти львівським Карпатам 958
20:41 Футбол Стало відомо, коли почнеться новий сезон Бундесліги 1996
20:25 Бокс Чемпіон світу WBC погодився на бій з українським боксером 3585
20:10 Футбол З наступного сезону в ДЮФЛ буде створена Еліт-ліга 2100
19:55 Футбол Оболонь Бровар продовжила контракт з Батальським 2149

Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції

Сьогодні 08:46 196 0
Важлива перемога АЕКа
Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції
#АЕК, #ПАОК, #Чигринський

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі чемпіонату Греції АЕК обіграв ПАОК.

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський вийшов у стартовому складі і став одним із героїв зустрічі.

33-річний захисник відкрив рахунок на 42-й хвилині, ефективно підключившись на стандарт. Фінальний рахунок зафіксував Марко Лівая, реалізувавши пенальті наприкінці матчу.

Перемога дозволила АЕКу випередити ПАОК у боротьбі за друге місце, яке дає право кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Греції
31 тур, 01 липня

ПАОК – АЕК 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Чигринський, 0:2 – 81 Лівая (пен)

Нагадаємо, АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції.

Коментарі ()