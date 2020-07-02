Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції

Джерело - Чемпіон.
У 31 турі чемпіонату Греції АЕК обіграв ПАОК.
Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський вийшов у стартовому складі і став одним із героїв зустрічі.
33-річний захисник відкрив рахунок на 42-й хвилині, ефективно підключившись на стандарт. Фінальний рахунок зафіксував Марко Лівая, реалізувавши пенальті наприкінці матчу.
Перемога дозволила АЕКу випередити ПАОК у боротьбі за друге місце, яке дає право кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.
Чемпіонат Греції
31 тур, 01 липня
ПАОК – АЕК 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 42 Чигринський, 0:2 – 81 Лівая (пен)
Нагадаємо, АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції.