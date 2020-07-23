Ліверпуль у феєричному матчі переграв Челсі у 37 турі АПЛ

Команди забили вісім голів у цій зустрічі

Джерело - Чемпіон.

22 липня у 37 турі АПЛ Ліверпуль зустрічався з лондонським Челсі.

У першому таймі матчу підопічні Клоппа, які є невмотивованими, адже достроково стали чемпіонами, забили три голи. У компенсовані хвилини першого тайму Жиру один гол відіграв. Після перерви команди продовжили радувати забитими голами. Загалом команди забили вісім голів у цій зустрічі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

37 тур, 22 липня

Ліверпуль - Челсі 5:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 23 Кейта, 2:0 - Александер-Арнольд, 3:0 - 44 Вейналдум, 3:1 - 45+3 Жиру, 4:1 - 55 Фірміно, 4:2 - 61 Абрагам, 4:3 - 73 Пулішич, 5:3 - 84 Оксейд-Чемберлен

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