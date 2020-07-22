Гіоане: Хотів би побачити Луческу у київському Динамо

Мірча Луческу міг би очолити київське Динамо, де зараз багато молодих талантів.

Про це заявив колишній футболіст Динамо Тіберіу Гіоане.

"Луческу має дуже добру репутацію! Чесно кажучи, це були чудові роки. Мені цікаво, де він продовжить тренувати, тому що я впевнений, що він ще попрацює. Я хотів би побачити Луческу в київському Динамо. Це було б чудово. Він працював в Румунії з Динамо і Рапідом, в Туреччині з Галатасараєм і Бешикташем, чому б йому не піти в Динамо після роботи в Шахтарі? Зараз в київській команді є чудові молоді футболісти", - сказав Гіоане.