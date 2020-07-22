Блохін: Я б погодився вдруге очолити Динамо

Колишній тренер Динамо Олег Блохін розглянув би повторне призначення на посаду тренера київської команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Як я відреагував на відставку Олексія Михайличенка з посади головного тренера київського Динамо? Я вважаю, що сталася не зовсім справедлива відставка. Все-таки людина виконала завдання - Динамо виграло Кубок і посіло друге місце. Чи не влажу в кухню по гравцях і грі, але, на мій погляд, якщо виконане завдання, яке ставилося перед тренером, він повинен продовжувати працювати.

Чи погодився увійти в річку Динамо вдруге? Якби була така можливість, напевно, так. Але в цей раз вже на 100 відсотків зробив би все по-іншому", - сказав Блохін.