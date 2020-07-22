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Блохін: Я б погодився вдруге очолити Динамо

Сьогодні 20:25 874 1
Колишній тренер вважає, що Михайличенко звільнили несправедливо
Блохін: Я б погодився вдруге очолити Динамо
#Блохін, #Динамо

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Колишній тренер Динамо Олег Блохін розглянув би повторне призначення на посаду тренера київської команди.

Про це заявив сам фахівець.

"Як я відреагував на відставку Олексія Михайличенка з посади головного тренера київського Динамо? Я вважаю, що сталася не зовсім справедлива відставка. Все-таки людина виконала завдання - Динамо виграло Кубок і посіло друге місце. Чи не влажу в кухню по гравцях і грі, але, на мій погляд, якщо виконане завдання, яке ставилося перед тренером, він повинен продовжувати працювати.

Чи погодився увійти в річку Динамо вдруге? Якби була така можливість, напевно, так. Але в цей раз вже на 100 відсотків зробив би все по-іншому", - сказав Блохін.

Раніше, Луческу може очолити київське Динамо.

Нагадаємо, Ребров відхилив пропозицію Динамо.

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