Матчі плей-оф УПЛ відбудуться з глядачами

Поступово глядачі повертаються на футбольні матчі

Джерело - Чемпіон.

За підсумками зустрічі з главою МОЗ Максимом Степановим було прийнято рішення про тестове повернення уболівальників на матчі українських клубів.

Про це повідомляє президент УАФ Андрій Павелко.

Вболівальників допустять на майбутні матчі плей-оф Favbet Ліги за місце в Лізі Європи, які пройдуть 25 і 29 липня. Трибуни стадіонів будуть заповнені не більше ніж на 25%. Фани будуть зобов'язані дотримуватися дистанції і інші заходи карантинного режиму.

У разі успішного проведення матчів плей-оф з глядачами і сприятливої ​​епідеміологічної ситуації в країні МОЗ в серпні розгляне можливість допуску на стадіони вже 50 відсотків глядачів від загальної кількості місць.

У плей-оф Favbet Ліги Колос на НСК Олімпійський прийме СК Дніпро-1, Олександрія на стадіоні Ніка зіграє з Маріуполем.

Нагадаємо, вчора виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) проголосував за призупинення повноважень віце-президента УАФ Олега Собуцького, який підозрюється в побитті арбітра Юрія Іванова після матчу Агробізнесу з Минаєм (0:2).