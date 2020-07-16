Арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу

Стали відомі дані, що вказав арбітр у рапорті

Головний арбітр матчу 24-го туру Першої ліги Агробізнес - Минай (0:2) Юрій Іванов вказав в рапорті після зустрічі, що було рукоприкладство з боку почесного президента господарів Олега Собуцького.

Про це повідомляє FootBoom.

В Іванова пошкоджений ніс, є й інші травми. Арбітр зняв побої не в Волочиську, а в Києві через можливий конфлікт інтересів, адже в Хмельницькій області Собуцький - впливова людина.

В УАФ збираються відреагувати на дії Собуцького, який також займає посаду віце-президента в асоціації. Йому може загрожувати довічне відсторонення від футболу.

Сам почесний президент Агробізнесу розповів, що стримував людей, які хотіли побити арбітрів.

Протягом матчу арбітр показав 8 жовтих карток гравцям Агробізнесу і призначив в їх ворота пенальті.