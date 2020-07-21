УАФ тимчасово призупинила членство Собуцького в асоціації

На час розслідування справи про побиття судді

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 21 липня, з використанням сучасних засобів зв'язку відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Розглянувши особисту заяву віцепрезидента УАФ, члена Виконавчого комітету УАФ Олега Собуцького від 17.07.2020, Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення про призупинення його повноважень віцепрезидента та члена Виконкому УАФ у порядку, передбаченому ст. 29 Статуту УАФ, на період розгляду Комітетом з етики та чесної гри УАФ та органами здійснення футбольного правосуддя ситуації, що склалася після матчу 24-гo туру чемпіонату України серед команд першої ліги 15.07.2020 ФК Агробізнес (Волочиськ) - ФК Минай (Ужгород).