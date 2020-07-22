Матч Агробізнес - Волинь перенесено з Волочиську

Гра може відбутися у Тернополі

Джерело - Sport Arena.

Агробізнес проведе домашній матч 26-го туру Першої ліги проти Волині не в Волочиську.

Про це повідомляє Sport Arena.

Перенесення місця проведення домашнього матчу Агробізнесу з рідного міста пов'язаний зі слабкою роботою служби безпеки стадіону в Волочиську в матчі 24-го туру проти Миная. Таке рішення прийнято на час розслідування побиття арбітра Юрія Іванова після поєдинку з Минаєм.

Не виключено, що матч буде в Тернополі.

Поєдинок 26-го туру Першої Ліги Агробізнес - Волинь запланований на п'ятницю, 24 липня. Початок матчу - о 18:00.

Нагадаємо, вчора виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) проголосував за призупинення повноважень віце-президента УАФ Олега Собуцького, який підозрюється в побитті арбітра Юрія Іванова після матчу Агробізнесу з Минаєм (0:2).