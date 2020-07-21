Собуцький просить призупинити його повноваження віце-президента УАФ

Звернувся у зв'язку зі звинуваченням у побитті арбітра

Президент першолігового Агробізнесу та віце-президент УАФ Олег Собуцький, звинувачений арбітром Івановим у побитті, звернувся із листом до Асоціації футболу з проханням припинити його повноваження.

Про це повідомляє UA-футбол.

Йдеться про тимчасове позбавлення членства у виконавчому комітеті УАФ і посади віце-президента спілки на період розгляду комітетом з етики і чесної гри справи щодо звинувачень у побитті арбітра після матчу 24-го туру Агробізнес - Минай 0:2.

Також Собуцький зобов’язався не брати участі в голосуванні з цього питання.