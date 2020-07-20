Поліція відкрила справу за фактом побиття арбітра у Волочиську

Поки що за статтею умисне нанесення легких тілесних ушкоджень

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття головного арбітра Юрія Іванова.

Про це повідомляє ПроФутбол.

Після матчу 24 туру Першої ліги Агробізнес - Минай (0:2) в суддівській кімнаті на території стадіону Юність побили головного арбітра матчу Юрія Іванова.

Потерпілий футбольний суддя зняв побої і написав заяву в поліцію, при цьому Іванов стверджує, що бив його в тому числі і президент Агробізнесу Олег Собуцький.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень", вказавши суб'єктом злочину "відомих людей".

Дане порушення карається штрафом до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до 1 року.

Справа збираються перекваліфікувати.