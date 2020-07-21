Гравцям Динамо нового тренера представлять наступного тижня

Джерело - Чемпіон.
Відомі плани Динамо на літнє міжсезоння, яке в цьому році буде досить коротким.
Про це повідомляє Telegram-канал Шах и Шах.
Актуально: Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо
Після гри з Колосом гравці Динамо пішли у відпустку, яка триватиме до 29 липня. У цей день гравці зберуться на базі в Конча-Заспі, де їм представлять новий тренерський штаб.
На наступний день розпочнеться підготовка до нового сезону. На відміну від попередніх років, команда не поїде за кордон - вся підготовка пройде на тренувальній базі.
Нагадаємо, керівництво Динамо звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.