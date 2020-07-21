Гравцям Динамо нового тренера представлять наступного тижня

Незабаром гравці Динамо познайомляться з новим тренерським штабом

Джерело - Чемпіон.

Відомі плани Динамо на літнє міжсезоння, яке в цьому році буде досить коротким.

Про це повідомляє Telegram-канал Шах и Шах.

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Після гри з Колосом гравці Динамо пішли у відпустку, яка триватиме до 29 липня. У цей день гравці зберуться на базі в Конча-Заспі, де їм представлять новий тренерський штаб.

На наступний день розпочнеться підготовка до нового сезону. На відміну від попередніх років, команда не поїде за кордон - вся підготовка пройде на тренувальній базі.

Нагадаємо, керівництво Динамо звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.