 Маркевич: Команди Карпати більше не буде | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Команди Карпати більше не буде

Сьогодні 15:56 582 0
Мирон Маркевич прокоментував ситуацію з Карпатами
Маркевич: Команди Карпати більше не буде
#Маркевич, #Карпати, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Карпати припинили своє існування, такої команди більше не буде.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Можна сказати, що Карпати завершили своє існування. Я, чесно кажучи, дуже засмучений, як і всі уболівальники у Львові та люди, які дотичні до футболу. Це логічне завершення правління Петра Петровича Димінського, який керував клубом протягом 20 років. Так що тут нічого дивного не сталося. Вони йшли до того твердою ходою. Я думаю, команди Карпати більше не буде.

Можна казати, що Карпати вже припинили існування? Я думаю, що так. Вони хочуть обновити команду, назвати її по-інакшому. То комбінація Петра Петровича, і то все зрозуміло. То тільки дилетанти того не розуміють", - розповів Маркевич.

Раніше повідомлялося, що Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі.

Нагадаємо, 9 липня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виключила львівські Карпати зі списку учасників Прем'єр-ліги.

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