Головним кандидатом на посаду головного тренера Динамо є наставник Зорі Віктор Скрипник.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Було зрозуміло, що Олексій Михайличенко не зможе продовжити роботу з футболістами, які його не слухають. Вчора все висіло на волосині, і все було близько до того, що кияни можуть не потрапити до Ліги чемпіонів. В розмові зі мною Ігор Суркіс не назвав наступника Олексія Михайличенка, попросивши невеличку паузу, щоб оформити всі документи. Хто це буде? Я схильний вважати, що це Віктор Скрипник.

Я не гарантую, що так буде, наскільки я розумію, кандидатів достатньо багато. У чому проблема зі Скрипником? У тому, що він має трирічний контракт із Зорею. Він відпрацював лише рік. І найголовніше – у нього в угоді прописана клаусула. Вона доходить до мільйона євро. Щоб він розірвав контракт, потрібно, щоб хтось за нього чи він сам заплатив ці гроші. І тоді він зможе перейти. Слово за Геллером. Він за тиждень буде в Києві. Думаю, найближчі дні йтимуть офіційні перемовини, але я нічого не гарантую. Ігор Суркіс на моє запитання, українець прийде чи не українець, теж не відповів.

Утім, кандидатур, на посаду головного тренера в Динамо Київ дуже багато. Якщо не Скрипник, то це може бути Сергій Ребров. У нього така ж історія, як і у Скрипника – чинний контракт із Ференцварошем і клаусула. Контакт у Суркіса з Ребровим є, але конкретно пропозиції очолити клуб від президента ще не звучало. Ребров наполягатиме на підсиленні атаки, опорної зони, воротарської позиції, тому тут важливо дійти згоди у питанні майбутніх трансферів.

Не можна виключати ще кількох кандидатів. Називалося також ім’я Юрія Калитвинцева (але він не має досвіду роботи на рівні головного тренера ТОП-клубу з серйозними завданнями). Вільні Юрій Сьомін, Мірча Луческу - вони теж є потенційними і більш-менш реальними кандидатами на цю посаду. Мирон Маркевич має складні особисті стосунки з президентом, проте і такий варіант є", - сказав Циганик.