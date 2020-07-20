 Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо

Сьогодні 21:09 1609 0
Журналіст - про тренерські зміни у Динамо
Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо
#Циганик, #Динамо, #Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Головним кандидатом на посаду головного тренера Динамо є наставник Зорі Віктор Скрипник.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Було зрозуміло, що Олексій Михайличенко не зможе продовжити роботу з футболістами, які його не слухають. Вчора все висіло на волосині, і все було близько до того, що кияни можуть не потрапити до Ліги чемпіонів. В розмові зі мною Ігор Суркіс не назвав наступника Олексія Михайличенка, попросивши невеличку паузу, щоб оформити всі документи. Хто це буде? Я схильний вважати, що це Віктор Скрипник.

Я не гарантую, що так буде, наскільки я розумію, кандидатів достатньо багато. У чому проблема зі Скрипником? У тому, що він має трирічний контракт із Зорею. Він відпрацював лише рік. І найголовніше – у нього в угоді прописана клаусула. Вона доходить до мільйона євро. Щоб він розірвав контракт, потрібно, щоб хтось за нього чи він сам заплатив ці гроші. І тоді він зможе перейти. Слово за Геллером. Він за тиждень буде в Києві. Думаю, найближчі дні йтимуть офіційні перемовини, але я нічого не гарантую. Ігор Суркіс на моє запитання, українець прийде чи не українець, теж не відповів.

Утім, кандидатур, на посаду головного тренера в Динамо Київ дуже багато. Якщо не Скрипник, то це може бути Сергій Ребров. У нього така ж історія, як і у Скрипника – чинний контракт із Ференцварошем і клаусула. Контакт у Суркіса з Ребровим є, але конкретно пропозиції очолити клуб від президента ще не звучало. Ребров наполягатиме на підсиленні атаки, опорної зони, воротарської позиції, тому тут важливо дійти згоди у питанні майбутніх трансферів.

Не можна виключати ще кількох кандидатів. Називалося також ім’я Юрія Калитвинцева (але він не має досвіду роботи на рівні головного тренера ТОП-клубу з серйозними завданнями). Вільні Юрій Сьомін, Мірча Луческу - вони теж є потенційними і більш-менш реальними кандидатами на цю посаду. Мирон Маркевич має складні особисті стосунки з президентом, проте і такий варіант є", - сказав Циганик.

Нагадаємо, сьогодні керівництво Динамо звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.

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