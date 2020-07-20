 Поворознюк: Скільки Козловський заплатив за пенальті у ворота Чорноморця? | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк: Скільки Козловський заплатив за пенальті у ворота Чорноморця?

Сьогодні 22:10 1136 0
Президент Інгульця розповів, що суперників його клубу стимулювали з боку
Поворознюк: Скільки Козловський заплатив за пенальті у ворота Чорноморця?
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - Великий футбол.

Президента Інгульця Олександра Поворознюка хочуть відсторонити від футболу, але не знають як.

Про це заявив сам власник клубу.

"Стимулювання? Ну а що? На нас привозили, Авангарду привозили дві команди на нас, привозили і три команди на нас... Просто мені ж не можна нічого вголос говорити, бо відразу - КДК. Мене ж хочуть відсторонити від футболу, але не знають як.

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Он Рух позиціонує себе, що він не дає арбітрам. Хочу запитати в прямому ефірі Григорія Козловського. Скільки коштує 11-метровий у ворота Чорноморця?", - сказав Поворознюк.

Раніше, УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття.

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