Поворознюк: Скільки Козловський заплатив за пенальті у ворота Чорноморця?

Джерело - Великий футбол.
Президента Інгульця Олександра Поворознюка хочуть відсторонити від футболу, але не знають як.
Про це заявив сам власник клубу.
"Стимулювання? Ну а що? На нас привозили, Авангарду привозили дві команди на нас, привозили і три команди на нас... Просто мені ж не можна нічого вголос говорити, бо відразу - КДК. Мене ж хочуть відсторонити від футболу, але не знають як.
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Он Рух позиціонує себе, що він не дає арбітрам. Хочу запитати в прямому ефірі Григорія Козловського. Скільки коштує 11-метровий у ворота Чорноморця?", - сказав Поворознюк.
Раніше, УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття.