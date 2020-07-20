Поворознюк: Скільки Козловський заплатив за пенальті у ворота Чорноморця?

Президента Інгульця Олександра Поворознюка хочуть відсторонити від футболу, але не знають як.

Про це заявив сам власник клубу.

"Стимулювання? Ну а що? На нас привозили, Авангарду привозили дві команди на нас, привозили і три команди на нас... Просто мені ж не можна нічого вголос говорити, бо відразу - КДК. Мене ж хочуть відсторонити від футболу, але не знають як.