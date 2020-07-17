Мер Івано-Франківська: Колишні голови колгоспу вважають, що можуть усе повирішувати

З початку матчу 24-го туру Першої ліги Інгулець - Прикарпаття (1:0) була помітна упередженість арбітра стосовно гостей.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Упередженість стосовно нашої команди була помітною з самого початку поєдинку. Суддя робив усе відверто. Спершу видумав червону картку, хоча наш футболіст не симулював, а потім призначив у компенсований час пенальті: в ситуації, коли нападника Інгульця не чіпав взагалі ніхто.

Також наприкінці першого тайму була ситуація, коли пенальті можна було призначати у ворота господарів. Фол був відвертим. І це бачили всі. Тим паче, матч транслювався у прямому ефірі, вживу поєдинок дивився президент Професійної футбольної ліги Сергій Макаров. Поки результати зустрічей відомі ще до матчу, наш футбол не буде цікавим уболівальникам. Гра повинна інтригувати. Цікаво, коли лідер може втратити очки в зустрічі з останньою командою. Але в нашому випадку ведеться нечесна гра.

Далеко не вперше. Мені чомусь відразу згадується домашній матч Прикарпаття з Колосом із Ковалівки. Сценарій тоді був схожим: спершу суддя вилучив нашого футболіста, а на останніх хвилинах видумав штрафний майже з лінії карного майданчика і суперники провели переможний гол.

Дістало, коли колишні голови колгоспу вважають, що вони можуть усе повирішувати. Футбол - гра для вболівальників. На Прикарпаття до карантину ходило по 4 тис. глядачів щоматчу. Видно, що клуб комусь потрібен, що його люблять, що то не забавка чергового маленького олігарха. Навіщо такі команди у Прем’єр-лізі? Цікаві команди з концепцією, задумом, традиціями. Але саме таким командам допомагають судді", - сказав Марцінків.