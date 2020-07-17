 Мер Івано-Франківська: Колишні голови колгоспу вважають, що можуть усе повирішувати | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо здобуло перемогу над Зорею в матчі за Лігу чемпіонів
Вчора 20:51 1968
Українець Пустовий залишиться в Барселоні
Сьогодні 12:25 439
Мер Івано-Франківська: Колишні голови колгоспу вважають, що можуть усе повирішувати
Сьогодні 10:26 415
Помер легендарний захисник Динамо
Сьогодні 10:10 2178 1
Суркіс: Вболівальники Динамо чекають золотих медалей
Сьогодні 08:08 963
Реал переміг Вільярреал та став чемпіоном Іспанії
Вчора 23:57 608
Визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи
Вчора 19:47 1287
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
Вчора 19:09 1579
Арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу
Вчора 15:25 1131
Президент Інгульця: Чи готовий мер Івано-Франківська відповісти за свої слова через пару днів?
Вчора 13:55 1545
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 198
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:59 510
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
Вчора 19:37 1112
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 878
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
Вчора 19:09 1579
Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории
Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории Дима Копий
Вчора 18:40 348
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 13:53 2058
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
15.07.2020 00:07 1763
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії Андрій Твердохліб
14.07.2020 23:22 6663
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
14.07.2020 22:56 1867
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:51 Футбол Франков: Динамо негідне другого місця? А хто гідний? 5
13:33 Футбол Шахтар запустив новий сервіс Shakhtar Club 208
13:15 Футбол Михайличенко став найкращим тренером 31-го туру УПЛ 216
13:01 Блог ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона 200
12:57 Футбол Визначено найкращого гравця 31-го туру УПЛ 341
12:55 Інше Анонс п’ятого туру КАПФ. Вирішальні матчі відбору і чи можлива зміна лідеру у Вищій лізі 97
12:41 Футбол Вперше в історії Першої ліги матч відбудеться з системою VAR 328
12:25 Баскетбол Українець Пустовий залишиться в Барселоні 439
12:09 Футбол Призначено арбітрів на останній тур УПЛ 764
11:51 Футбол Барселона - Осасуна 1:2. Огляд матчу 388
11:33 Футбол Українець потрапив до збірної 33-го туру Серії А 897
11:15 Футбол Реал - Вільярреал 3:1. Огляд матчу 511
10:57 Баскетбол Лень прибув в Орландо, сподіваючись встигнути до рестарту НБА 575
10:41 Футбол Торіно - Дженоа 3:0. Огляд матчу 639
10:26 Футбол Мер Івано-Франківська: Колишні голови колгоспу вважають, що можуть усе повирішувати 415
10:10 Футбол Помер легендарний захисник Динамо 2178 1
09:55 Футбол Куртуа став другим гравець в історії, який виграв Ла-Лігу з двома клубами з Мадрида 243
09:40 Футбол Лестер - Шеффілд Юнайтед 2:0. Огляд матчу 906
09:26 Баскетбол Дніпро продовжив угоду з українським форвардом 1057
09:10 Футбол СПАЛ - Інтер 0:4. Огляд матчу 1026
08:55 Футбол Вербич: Кілька останніх матчів я провів на уколах 1193
08:40 Футбол Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед 0:2. Огляд матчу 1208
08:24 Бокс Колишній тренер Ф'юрі: Тайсон поб'є Джошуа 1655
08:08 Футбол Суркіс: Вболівальники Динамо чекають золотих медалей 963
07:59 Блог Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста 510

Мер Івано-Франківська: Колишні голови колгоспу вважають, що можуть усе повирішувати

Сьогодні 10:26 415 0
Мер прокоментував скандальний матч
Мер Івано-Франківська: Колишні голови колгоспу вважають, що можуть усе повирішувати
#Марцінків, #Прикарпаття

Джерело - Главком.

З початку матчу 24-го туру Першої ліги Інгулець - Прикарпаття (1:0) була помітна упередженість арбітра стосовно гостей.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Упередженість стосовно нашої команди була помітною з самого початку поєдинку. Суддя робив усе відверто. Спершу видумав червону картку, хоча наш футболіст не симулював, а потім призначив у компенсований час пенальті: в ситуації, коли нападника Інгульця не чіпав взагалі ніхто.

Також наприкінці першого тайму була ситуація, коли пенальті можна було призначати у ворота господарів. Фол був відвертим. І це бачили всі. Тим паче, матч транслювався у прямому ефірі, вживу поєдинок дивився президент Професійної футбольної ліги Сергій Макаров. Поки результати зустрічей відомі ще до матчу, наш футбол не буде цікавим уболівальникам. Гра повинна інтригувати. Цікаво, коли лідер може втратити очки в зустрічі з останньою командою. Але в нашому випадку ведеться нечесна гра.

Далеко не вперше. Мені чомусь відразу згадується домашній матч Прикарпаття з Колосом із Ковалівки. Сценарій тоді був схожим: спершу суддя вилучив нашого футболіста, а на останніх хвилинах видумав штрафний майже з лінії карного майданчика і суперники провели переможний гол. 

Дістало, коли колишні голови колгоспу вважають, що вони можуть усе повирішувати. Футбол - гра для вболівальників. На Прикарпаття до карантину ходило по 4 тис. глядачів щоматчу. Видно, що клуб комусь потрібен, що його люблять, що то не забавка чергового маленького олігарха. Навіщо такі команди у Прем’єр-лізі? Цікаві команди з концепцією, задумом, традиціями. Але саме таким командам допомагають судді", - сказав Марцінків.

Раніше, УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття.

Коментарі ()