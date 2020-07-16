 УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Після матчу Агробізнес – Минай побили головного арбітра
Сьогодні 08:23 3050
Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:05 1931
Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:03 943
Арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу
Сьогодні 15:25 469
Президент Інгульця: Чи готовий мер Івано-Франківська відповісти за свої слова через пару днів?
Сьогодні 13:55 818
Колишній тренер Ворскли поскаржився до УАФ на невиплату зарплати
Сьогодні 13:39 670
В Україні відбудуться вирішальні матчі чемпіонату УПЛ: Динамо прийме Зорю, Десна зіграє з Олександрією
Сьогодні 12:08 345
Президент Агробізнеса: Я стримав людей, з арбітрів могли зробити купу м'яса
Сьогодні 11:54 1198
Фінал між Світоліною та Квітовою в Берліні перенесли через дощ
Вчора 22:14 1302
Шахтар без проблем переміг Колос у 31 турі УПЛ
Вчора 20:53 4041
Блоги
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
Вчора 13:53 1750
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією
Феєрія продовжується! Маліновський зробив вишуканий асист у грі з Брешією Андрій Твердохліб
Вчора 00:07 1676
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії
Маліновський з 30 метрів забив у ворота Брешії Андрій Твердохліб
14.07.2020 23:22 6524
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині
Маліновський відзначився асистом вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
14.07.2020 22:56 1712
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра?
Українці віцечемпіони Європи 2006. Як склалася їх кар'єра? Valeriy Ruchka
14.07.2020 20:38 675
Битва Динамо, Зорі і Десни, трансфер Циганкова і хитрість Карпат - ТаТоТаке
Битва Динамо, Зорі і Десни, трансфер Циганкова і хитрість Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
13.07.2020 11:36 1025
Про Зорю Скрипника, академію Шахтаря, Баєр і Лігу чемпіонів - Владлен Юрченко
Про Зорю Скрипника, академію Шахтаря, Баєр і Лігу чемпіонів - Владлен Юрченко Valeriy Ruchka
13.07.2020 10:49 1137
35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів
35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів Valeriy Ruchka
13.07.2020 10:12 964
Український курсант встановив унікальний рекорд
Український курсант встановив унікальний рекорд Андрій Твердохліб
12.07.2020 21:27 1147
Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал
Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал Андрій Твердохліб
12.07.2020 21:13 3133
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе Андрій Твердохліб
12.07.2020 15:10 1261
ВІДЕО. Маліновський відзначився шикарним голом у ворота Ювентуса
ВІДЕО. Маліновський відзначився шикарним голом у ворота Ювентуса Андрій Твердохліб
12.07.2020 00:41 5440
Відео дня. Нападник Інгульця забив фантастичний гол уже на 30-й секунді матчу
Відео дня. Нападник Інгульця забив фантастичний гол уже на 30-й секунді матчу Андрій Твердохліб
11.07.2020 21:06 11372
Зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику
Зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику Андрій Твердохліб
11.07.2020 18:15 543
10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу
10 років тому збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
11.07.2020 15:29 512
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:05 Пряма трансляція Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE 1931
17:59 Інше Фінал жіночого чемпіонату Києва з пляжного футболу вже в неділю 87
17:06 Футбол Десна - Олександрія: прогноз букмекерів 587
16:57 Пряма трансляція Світоліна - Квітова: онлайн-трансляція фіналу в Берліні 5722
16:42 Футбол УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття 889
16:25 Баскетбол БК Тернопіль придбав досвідченого українця 829
16:11 Футбол Франков: Судячи з усього, судді самі завдали собі побої? 938
16:03 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE 943
15:55 Баскетбол Запоріжжя підписало американського захисника 1006
15:39 Футбол Алієв: Суркіс знає, чи потрібно міняти Михайличенко у Динамо 1061
15:25 Футбол Арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу 469
15:09 Футбол Арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття можуть відсторонити від роботи 1253
14:55 Футбол Воротар Прикарпаття: У кінці матчу нас просто вбили, там нападник Інгульця фолив 1187
14:46 Футбол Удінезе - Лаціо 0:0. Огляд матчу 1184
14:35 Футбол У Києві хочуть вкрасти назву дитячого футбольного клубу 1398
14:34 Футбол Динамо - Зоря: прогноз букмекерів 1366
14:26 Баскетбол Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном 1296
14:11 Хокей Дніпро продовжив контракт з російським захисником 1997
13:55 Футбол Президент Інгульця: Чи готовий мер Івано-Франківська відповісти за свої слова через пару днів? 818
13:39 Футбол Колишній тренер Ворскли поскаржився до УАФ на невиплату зарплати 670
13:25 Футбол Лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка 1730
13:11 Футбол Болонья - Наполі 1:1. Огляд матчу 1587
12:55 Баскетбол Київ-Баскет продовжив угоди з гравцями збірної України 1512
12:40 Футбол Мілан - Парма 3:1. Огляд матчу 1772
12:25 Бокс Альварес проведе бій з боксером з п'ятьма поразками 1507

УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття

Сьогодні 16:42 889 0
Бондаря можуть відсторонити від суддівства
УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття
#Бондар, #Інгулець, #Прикарпаття

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УАФ дав офіційну оцінку діям арбітра Івана Бондаря в скандальному матчі 24-го туру Першої ліги Інгулець - Прикарпаття (1:0), який відбувся вчора, 15 липня. 

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі арбітра І. Бондаря на матчі 24-го туру першої ліги Інгулець - Прикарпаття.

Зокрема, було виявлено два технічно-дисциплінарні епізоди, в яких арбітром були прийняті нелогічні рішення, що не мають відношення до Правил гри.

53 хв. - випадковий контакт між захисником Інгульця та нападником Прикарпаття, який падає на газон через звичайну природну динаміку руху. Тлумачення арбітра є дещо перебільшеним та перш за все нелогічним, і це призвело до несправедливого вилучення нападника "Прикарпаття" через отримання другого попередження. Окрім того, ця подія призвела до справедливого, але недисциплінованого прояву злості тренера, якого арбітр був вимушений вилучити. Все це було викликано неправильним рішенням, яке важко пояснити з технічної точки зору (з точки зору Правил гри).

Актуально: Мер Івано-Франківська: Інгулець - ганебна команда бариг

90+3 хв. - нападник Інгульця здійснює явну, демонстративну та театральну симуляцію - він гротескно падає на газон. Рішення арбітра призначити 11-метровий удар у той час, коли не сталося жодного порушення, є таким, що не можливо ані пояснити, ані якимось чином обгрунтувати положеннями Правил гри.

КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу та повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ буде запропоновано виключити І. Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.

Зважаючи на дивність прийнятих арбітром рішень, КА УАФ вимушений передати дану справу до Комітету з етики та чесної гри УАФ та Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми чинниками, які обумовили такий арбітраж", - йдеться у заяві Комітету арбітрів УАФ.

Коментарі ()