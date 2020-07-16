УАФ проаналізувала дії арбітра матчу Інгулець - Прикарпаття

Комітет арбітрів УАФ дав офіційну оцінку діям арбітра Івана Бондаря в скандальному матчі 24-го туру Першої ліги Інгулець - Прикарпаття (1:0), який відбувся вчора, 15 липня.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі арбітра І. Бондаря на матчі 24-го туру першої ліги Інгулець - Прикарпаття.

Зокрема, було виявлено два технічно-дисциплінарні епізоди, в яких арбітром були прийняті нелогічні рішення, що не мають відношення до Правил гри.

53 хв. - випадковий контакт між захисником Інгульця та нападником Прикарпаття, який падає на газон через звичайну природну динаміку руху. Тлумачення арбітра є дещо перебільшеним та перш за все нелогічним, і це призвело до несправедливого вилучення нападника "Прикарпаття" через отримання другого попередження. Окрім того, ця подія призвела до справедливого, але недисциплінованого прояву злості тренера, якого арбітр був вимушений вилучити. Все це було викликано неправильним рішенням, яке важко пояснити з технічної точки зору (з точки зору Правил гри).