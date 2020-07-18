Експерт виділив прогрес Маліновського

Джерело - zbirna.com.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зробив великий крок вперед у тактиці.
Про це розповів колишній гравець збірної України і телевізійний експерт Євген Левченко.
"Маліновський - на коні. Коли він ще грав в Бельгії, багато голландських клубів ним цікавилися. Але на той час було видно, що півзахисник готовий до ТОП-чемпіонату.
У Маліновського, який виступає перший сезон в Італії і не завжди потрапляє в стартовий склад, статистика просто вражаюча (в останніх чотирьох матчах два голи і чотири результативні передачі). Видно, що Руслан перебуває в хорошому фізичному стані, і в тактичному розумінні гри він зробив великий крок вперед. За це лише можна сказати спасибі італійському чемпіонату і тренеру Аталанти Гасперіні", - відзначив Левченко.
Нагадаємо, у 33 турі Аталанта розтрощила Брешію, а Руслан Маліновський забив шикарний гол, віддав дві гольові передачі та став найкращим гравцем туру.