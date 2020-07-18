Полтавській Ворсклі потрібно підсилення.

Про це розповів віце-президент команди Олег Лисак.

"Опорна зона - раз, у зв'язку з відходом Луїзао. Потрібні нападник, вінгери, адже Шехич теж залишає клуб. Можливо, потрібен ще центральний захисник, тому що у нас тільки три є в обоймі, якщо говорити про досвідчених", - розповів функціонер.