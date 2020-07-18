Джерело - Футбольний формат.
Полтавській Ворсклі потрібно підсилення.
Про це розповів віце-президент команди Олег Лисак.
"Опорна зона - раз, у зв'язку з відходом Луїзао. Потрібні нападник, вінгери, адже Шехич теж залишає клуб. Можливо, потрібен ще центральний захисник, тому що у нас тільки три є в обоймі, якщо говорити про досвідчених", - розповів функціонер.
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"Артур також покинув команду. Хотілося б продовжити Луїзао, але не від нас все буде залежати", - сказав Лисак.
Нагадаємо, Дніпро-1 хоче придбати лідера Ворскли.