Дніпро-1 хоче придбати лідера Ворскли

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 серйозно цікавиться малійським захисником полтавської Ворскли - Абрахімом Кане.

Про це в етері Великого футболу повідомив експерт Михайло Метревелі.

"За моєю інформацією, у Дніпро-1 дуже сильно зацікавлені в придбанні молодого лідера полтавців. Клуб із Дніпра розглядає усі варіанти, для того щоб Кане поповнив ряди команди", - сказав спеціаліст.

Нагадаємо, 20-річний Кане перебрався до Полтави у 2018 році з клубу Доголовуфіла та встиг зіграти за біло-зелених 29 матчів і забити 1 гол.