З клубу можуть піти навіть нинішні лідери

Джерело - Tuttosport.

Туринський Ювентус запланував масштабну перебудову складу.

Про це повідомляє Tuttosport.

Клуб можуть покинути Блез Матюйді, Маттіа Маттіа Де Шильйо, Самі Хедіра, Даніеле Руганні, Федеріко Бернардескі, Лука Пеллегріні, Гонсало Ігуаїн та Крістіан Ромеро.

Ювентус готовий відпустити деяких футболістів, щоб омолодити склад. Крім того, в клубі вважають, що зарплата, яка прописана в контрактах у багатьох з них, не відповідає рівню гри цих виконавців.

При цьому Ювентус має намір зробити кілька придбань. Зокрема, в клуб може прийти нападник Аркадіуш Милик з Наполі.

Також зазначається, "бьянконері" не відмовилися від ідеї з придбанням Федеріко К'єзи та Ніколо Заніоло.