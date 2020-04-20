Федеріко К'єза може влітку перейти у Ювентус

Представники Ювентуса погодилися з умовами батька Федеріко К'єза щодо контракту гравця.

Про це повідомляє Football Italia

Батько Федеріко К'єза і колишній форвард збірної Італії Енріко К'єза зажадав 5 млн євро за сезон для сина, на що туринці готові піти.

Фіорентина може погодитися на продаж гравця в Ювентус за 60 млн євро.

У нинішньому сезоні К'єза забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач у 26 матчах.

Нагадаємо, Ювентус запропонує Зідану посаду головного тренера.