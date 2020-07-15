Голкіпер Ворскли Дмитро Різник має намір спробувати свої сили в європейському чемпіонаті.

Про це він розповів порталу Meta-ratings.

"Що стосується моїх планів, то у мене з Ворсклою контракт до 2022 року. Я читав в інтернеті, що мною нібито цікавиться польська Легія. Звичайно, мені в майбутньому хотілося б спробувати свої сили в європейському чемпіонаті, в сильному клубі. Але цим питанням буде займатися клуб", - сказав Різник.