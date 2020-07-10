Воротар Ворскли може продовжити кар'єру в Польщі

Інтерес до Різника проявляє Легія

Варшавська Легія активно стежить за воротарем Ворскли Дмитром Різником.

Про це повідомляє Футбол 24.

Польський клуб розглядає 21-річного гравця в якості кандидата на місце основного воротаря в команді на наступний сезон.

У січні поточного року Легія продала свого голкіпера Радослава Маєцкі за 7 мільйонів євро в Монако. Монегаски залишили гравця в Легії до кінця сезону, однак в кінці сезону Маєцкі все ж поїде в Монако.

Сама Легія близька до того, щоб достроково оформити чемпіонство в Польщі: за 3 тури до фінішу у команди 8-очкова перевага над найближчим переслідувачем.

Контракт Різника з Ворсклою розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість оцінюється в 100 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Різник провів 24 матчі за Ворсклу, в яких пропустив 21 гол і 6 разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України.