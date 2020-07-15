На початку другого тайму Сіпріано відкрив рахунок

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув перемогу над Колосом в рамках 31 туру української Прем'єр-ліги.

На початку другого тайму Сіпріано відкрив рахунок, а Мораес поставив крапку в матчі на останніх секундах поєдинку.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

15 липня, 31 тур

Шахтар - Колос 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Сіпріано, 2:0 - 90+4 Мораес

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін - Вакула(Матвієнко 83), Вітао, Хочолава, Сіпріано - Пихальонок(Патрік 64) - Мудрик( Марлос 63), Майкон(Соломон), Антоніо, Тайсон - Сiкан(Мораес)

Запасні: Шевченко, Додо, Матвієнко, Бондаренко, Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Мораес

Колос: Кучеренко, Єфремов, Максименко, Парамонов, Ємець - Задоя(Богданов 66), Антюх, Смирний(Сенко) - Костишин(Оріховський 66), Морозко(Сорокін 76), Бондаренко

Запасні: Волинець, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокін, Оріховський, Данфа

Жовті картки: Антюх(60), Хочолава(70), Сорокін(78), Мораес(81)

Нагадаємо, Шахтар зіграє контрольний матч з клубом Другої ліги.