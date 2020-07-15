Сікан та Мудрик вийдуть в основі Шахтаря на матч з Колосом

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар прийматиме Колос з Ковалівки у матчі 31 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами:
Шахтар: Трубін - Владислав Вакула, Вітао, Хочолава, Сіпріано - Пихальонок - Мудрик, Майкон, Антоніо, Тайсон - Даниїл Сiкан
Запасні: Шевченко, Додо, Матвієнко, Бондаренко, Патрік, Марлос, Тете, Соломон, Мораес
Колос: Кучеренко, Єфремов, Максименко, Парамонов, Ємець - Задоя, , Антюх, Смирний - Костишин, Морозко, Бондаренко
Запасні: Волинець, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокін, Оріховський, Данфа
Поєдинок розпочнеться о 19:00