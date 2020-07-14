Колишній гравець збірної України: Хіба в Олександрії всі пенальті стовідсоткові?

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Динамо Олег Венглинський засумнівався в справедливості призначення пенальті у ворота київської команди в поєдинку 30-го туру УПЛ з Олександрією (2:2).
Про це заявив сам фахівець.
"Олександрія на останніх хвилинах заробляє пенальті вже другий матч поспіль. Хіба всюди там були стовідсоткові одинадцятиметрові? Згадаймо, який пенальті заробив Банада в попередньому матчі з Зорею...", - сказав Венглинський.
Нагадаємо, Динамо сенсаційно втратило перемогу в матчі з Олександрією.