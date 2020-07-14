Колишній гравець збірної України: Хіба в Олександрії всі пенальті стовідсоткові?

Фахівець вважає, що на користь олександрійської команди одинадцятиметрові призначають занадто часто

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Динамо Олег Венглинський засумнівався в справедливості призначення пенальті у ворота київської команди в поєдинку 30-го туру УПЛ з Олександрією (2:2).

Про це заявив сам фахівець.

"Олександрія на останніх хвилинах заробляє пенальті вже другий матч поспіль. Хіба всюди там були стовідсоткові одинадцятиметрові? Згадаймо, який пенальті заробив Банада в попередньому матчі з Зорею...", - сказав Венглинський.

Нагадаємо, Динамо сенсаційно втратило перемогу в матчі з Олександрією.