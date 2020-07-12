Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо не змогло перемогти Олександрію в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.
Господарі зуміли відкрити рахунок в матчі, проте Вербич, який вийшов на заміну зробив дубль і вивів киян вперед. Крапку ж в матчі поставив Третьяков наприкінці поєдинку, зрівнявши рахунок.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 липня, 30 тур
Олександрія - Динамо 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Третьяков(П), 1:1 - 64 Вербич, 1:2 - 75 Вербич, 2:2 - 89 Третьяков(П)
Олександрія: Паньків, Гордієнко(Ковалець 81), Бабогло,Стецьков, Безбородько(Грицук 68), Третьяков, Мірошніченко, Лучкевич(Задерака 80), Сітало(Устименко 31(Шастал 68)), Банада, Дубра
Запасні: Білик, Ковалець, Довгий, Бухал, Грицук, Шастал, Шендрік, Задерака, Устименко
Динамо: Бойко, Сидорчук(Шепелєв 46), Шапаренко, Цітаішвілі(Циганков 46), Де Пена(Буяльський 60), Андрієвський, Караваєв, Шабанов, Сирота(Бурда 24), Русин(Вербич 60), Кедзьора
Запасні: Бущан, Попов, Вербич, Шепелєв, Циганков, Бурда, Буяльський, Каргбо, Дуелунд
Жовті картки: Сирота(1), Бабогло(8), Сидорчук(15), Циганков(49), Андрієвський(84), Караваєв(90), Ковалець(90)
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