Український нападник залишив польський клуб

У Польщі Ткачук не зіграв жодного матчу

Джерело - Sport Arena.

Український нападник Орест Ткачук покинув польську Ягеллонію.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравець і клуб прийняли рішення розірвати договір з обопільної згоди сторін.

Ткачук став гравцем Ягеллонії в лютому цього року. Футболіст підписав контракт терміном на півтора року, проте в складі Ягеллонії не провела жодного матчу.

22-річний футболіст є вихованцем Волині і Шахтаря, в донецькому клубі форвард грав за молодіжні склади. Також Ткачук провів один матч за першу команду Олександрії, задовольняючись виступами за дублюючий склад.

Раніше, Карпати звернулися до компанії-співвласника з пропозицією щодо порятунку клубу.