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Шахтар без проблем здолав Десну в 30 турі УПЛ

Сьогодні 21:35 977 0
Чернігівська команда втратила можливість вийти на чисте друге місце
Шахтар без проблем здолав Десну в 30 турі УПЛ
#Десна, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув перемогу над чернігівською Десною в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги.

"Гірники" виграли обидва тайми із загальним рахунком 2:4.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 липня, 30 тур

Десна - Шахтар 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 25 Соломон, 0:2 - 26 Тете, 1:2 - 29 Гітченко, 1:3 - 60 Майкон, 2:3 - 62 Філліпов, 2:4 - 69 Патрік(П)

Стартові склади команд: 

Шахтар: Пятов, Болбат(Сіпріано 76), Вітао, Кривцов, Додо, Степаненко, Майкон(Маркос 73), Патрік, Соломон(Тайсон 70), Тете( Мудрик 82), Фернандо(Сікан 75)

Запасні: Трубін, Сіпріано, Маркос, Бондаренко, Піхальонок, Тайсон, Дентіньо, Сікан, Мудрик

Десна: Паст, Тамм(Арвеладзе 78), Огіря, Гітченко, Імереков, Западня(Мостовой 61), Фаворов, Домбровський, Тотовицький(Будківський 61), Кузик(Картушов 61), Філіппов(Хльобас 83)

Запасні: Литовка, Єрмаков, Мостовий, Арвеладзе, Картушов, Старенький, Белич, Хльобас, Будківський

Жовті картки: Мостовой(71)

Чернігівська команда втратила можливість вийти на чисте друге місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Динамо сенсаційно втратило перемогу в матчі з Олександрією.

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