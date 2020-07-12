Майкон та Вітао вийдуть в основі Шахтаря на матч з Десною

Джерело - Чемпіон.
Десна прийматиме чемпіона України Шахтар у 30 турі української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Пятов, Болбат, Вітао, Кривцов, Додо, Степаненко, Майкон, Патрік, Соломон, Тете, Фернандо
Запасні: Трубін, Сіпріано, Маркос, Бондаренко, Піхальонок, Тайсон, Дентіньо, Сікан, Мудрик
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Гітченко, Імереков, Западня, Фаворов, Домбровський, Тотовицький, Кузик, Філіппов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Мостовий, Арвеладзе, Картушов, Старенький, Белич, Хльобас, Будківський
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
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