Олімпік знищив Маріуполь в 30 турі УПЛ

Донецька команда забила 4 голи на виїзді

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік здобув розгромну перемогу над Олімпіком в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.

Донецька команда забила 4 голи на виїзді, при тому пропустила лише один.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

12 липня, 30 тур

Маріуполь - Олімпік 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 8 Завійський, 0:2 - 14 Дегтярьов, 0:3 - 30 Завійський, 0:4 - 55 Дегтярьов, 1:4 - 65 Мишньов

Стартові склади команд:

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Яворський(Кащук 46), Биков, Полегенько, Ігнатенко(Чурко 46), Федорчук, Горбунов, Мішньов, Топалов(Путря 77), Кулаков

Запасні: Поспєлов, Дава, Тищенко, Чурко, Петерман, Кирюханцев, Чех, Кащук, Путря

Олімпік: Бетім, Зотько, Кравченко, Снурніцин, Вербний, Литвин, Завійський(Політило 68), Романовський(Зейхеді 68), Кравчук, Чогадзе, Дегтярьов(Балашов 68)

Запасні: Чекотун, Лук'янчук, Лебеденко, Політило, Балашов, Шахаб, Гошкодеря

Жовті картки: Литвин(84)

Нагадаємо, Дубль Супряги приніс Дніпру-1 важку перемогу над Львовом.