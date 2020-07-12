Караваєв та Сирота в основі Динамо на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє в гостях з Олександрією в 30 турі української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Олександрія: Паньків, Гордієнко, Бабогло,Стецьков, Безбородько, Третьяков, Мірошніченко, Лучкевич, Сітало, Банада, Дубра
Запасні: Білик, Ковалець, Довгий, Бухал, Грицук, Шастал, Шендрік, Задерака, Устименко
Динамо: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цітаішвілі, Де Пена, Андрієвський, Караваєв, Шабанов, Сирота, Русин, Кедзьора
Запасні:Бущан, Попов, Вербич, Шепелєв, Циганков, Бурда, Буяльський, Каргбо, Дуелунд
Матч розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Олімпік знищив Маріуполь.