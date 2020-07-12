Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік здобув розгромну перемогу над Олімпіком в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 липня, 30 тур
Голи: 0:1 - 8 Завійський, 0:2 - 14 Дегтярьов, 0:3 - 30 Завійський, 0:4 - 55 Дегтярьов, 1:4 - 65 Мишньов
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Яворський(Кащук 46), Биков, Полегенько, Ігнатенко(Чурко 46), Федорчук, Горбунов, Мішньов, Топалов(Путря 77), Кулаков
Запасні: Поспєлов, Дава, Тищенко, Чурко, Петерман, Кирюханцев, Чех, Кащук, Путря
Олімпік: Бетім, Зотько, Кравченко, Снурніцин, Вербний, Литвин, Завійський(Політило 68), Романовський(Зейхеді 68), Кравчук, Чогадзе, Дегтярьов(Балашов 68)
Запасні: Чекотун, Лук'янчук, Лебеденко, Політило, Балашов, Шахаб, Гошкодеря
Жовті картки: Литвин(84)