Маріуполь - Олімпік: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зустрінеться з Олімпіком в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Яворський, Биков, Полегенько, Ігнатенко, Федорчук, Горбунов, Мішньов, Топалов, Кулаков
Запасні: Поспєлов, Дава, Тищенко, Чурко, Петерман, Кирюханцев, Чех, Кащук, Путря
Олімпік: Бетім, Зотько, Кравченко, Снурніцин, Вербний, Литвин, Завійський, Романовський, Кравчук, Чогадзе, Дегтярьов
Запасні: Чекотун, Лук'янчук, Лебеденко, Політило, Балашов, Шахаб, Гошкодеря
Нагадаємо, Маріуполь домовився з Остапом Маркевичем.