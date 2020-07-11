Матч розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 прийматиме ФК Львів у 30 турі української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Цуріков, Кравченко, Вакулко, Ді Франко, Коркішко, Супряга, Хобленко

Запасні: Юрчук, Сваток, Польовий, Батагов, Когут, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков

Львів: Сарнавський, Борзенко, Кравчук, Братков, Бопесу, Тататарков, Сабіно, Богунов, Шина, Яковеллі, Ренан

Запасні: Пеньков, Люлька, Недоля, Феліпе, Клименчук, Ходаковський, Гончар, Приймак, Жонатан

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Колос та піднялася на друге місце в таблиці.