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Супряга та Хобленко вийдуть зі старту Дніпра-1 на матч з Львовом

Сьогодні 19:08 997 0
Матч розпочнеться о 19:30
Супряга та Хобленко вийдуть зі старту Дніпра-1 на матч з Львовом
#Дніпро-1, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 прийматиме ФК Львів у 30 турі української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Цуріков, Кравченко, Вакулко, Ді Франко, Коркішко, Супряга, Хобленко

Запасні: Юрчук, Сваток, Польовий, Батагов, Когут, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков

Львів: Сарнавський, Борзенко, Кравчук, Братков, Бопесу, Тататарков, Сабіно, Богунов, Шина, Яковеллі, Ренан

Запасні: Пеньков, Люлька, Недоля, Феліпе, Клименчук, Ходаковський, Гончар, Приймак, Жонатан

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Колос та піднялася на друге місце в таблиці.

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