Колос - Зоря: стартові склади команд

Лєднєв та Юрченко вийдуть в основі луганської команди

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря зіграє в гостях із Колосом у 30 турі української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами:

Колос: Волинець - Зозуля, Гавриш, Петров, Чорноморець - Мілько, Богданов, Смирний - Кожушко, Морозко, Лисенко

Запасні: Кучеренко, Єфремов, Парамонов, Максименко, Задоя, Оріховський, Сорокін, Бондаренко, Антюх

Зоря: Мацапура - Тимчик, Вернидуб, Абуханна, Михайличенко - Кочергін, Цвек, Лєднєв, Юрченко - Кабаєв, Перович

Запасні: Шевченко, Каменюка, Хомченовський, Чайковський, Піддубний, Циганікс, Луньов, Громов, Білоцерковець.

Напередодні з'явилася інформація, що в Україні з'явиться новий клуб, який буде представляти Луганськ.