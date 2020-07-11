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Вест Гем з Ярмоленком знищив Норвіч, Вотфорд мінімально переміг Ньюкасл в 35 турі АПЛ

Сьогодні 16:27 237 0
Команда українця зберігає шанси залишитися в першому за силою дивізіоні Англії
Вест Гем з Ярмоленком знищив Норвіч, Вотфорд мінімально переміг Ньюкасл в 35 турі АПЛ
#АПЛ, #Вест Гем, #Норвіч, #Вотфорд, #Ньюкасл, #Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 липня, відбулися матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги.

Українець Андрій Ярмоленко, який виступає за Вест Гем, з'явився на полі на 83-й хвилині, проте результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
11 липня, 35 тур

Норвіч - Вест Гем 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Антоніо, 0:2 - 45+1 Антоніо, 0:3 - 54 Антоніо, 0:4 - 74 Антоніо

Втофорд - Ньюкасл 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Гейл, 1:1 - 52 Діні(П), 2:1 - 82 Діні(П)

Нагадаємо, два роки тому Ярмоленко став гравцем Вест Гема.

Раніше Фернандеш був визнаний гравцем місяця в АПЛ вдруге поспіль.

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